Napoli-Juventus, i convocati di Allegri: ci sono Dybala e Mandzukic

01/04/2017 17:26

NAPOLI JUVENTUS CONVOCATI ALLEGRI / Nella serata di domani andrà in scena il primo dei due match in pochi giorni tra Napoli e Juventus. Gara al 'San Paolo' valida per gli equilibri al vertice, con Allegri che si ritrova a dover fare i conti con non pochi problemi di formazione.

Pjaca è stato sottoposto a un intervento dopo l'infortunio in Nazionale, mentre destano preoccupazione le condizioni di Mandzukic e Dybala. Ecco la lista dei convocati del tecnico bianconero:

Portieri: Buffon, Neto, Audero

Difensori: Chiellini, BEnatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon, Mandragora

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Dybala

L.I.