Sassuolo-Lazio, Adjapong: "Anno importante per me"

01/04/2017 17:12

SASSUOLO LAZIO ADJAPONG / Claud Adjapong ha fatto il punto sul momento del suo Sassuolo nel prepartita contro la Lazio: "Sicuramente sto passando un buon periodo, per me è un anno importante perché mi sto togliendo grosse soddisfazioni come l'esordio e il primo gol a Cagliari - spiega a 'Premium Sport' - In questa settimana è arrivata la vittoria al Viareggio, manifestazione davvero importante a livello giovanile. Giocare tante gare ravvicinate ci ha tolto energie e si è visto. Siamo andati un po' in difficoltà anche a causa di infortuni. Cercheremo di chiudere al meglio questa stagione".

M.D.A.