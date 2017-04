Palermo, Nestorovski: "Inzaghi? Il mio idolo sono io"

01/04/2017 16:57

PALERMO NESTOROVSKI INZAGHI / Una delle rivelazioni della stagione in corso del Palermo è senza dubbio Nestorovski, in grado di far esultare i fantallenatori nostrani. Intervistato da 'Sportweek', la punta ha parlato della situazione in casa rosanero e dei paragoni con Inzaghi: "Non rispondo sui tanti tecnici. A me piace parlare con chiunque e dire chiaramente se c'è qualcosa che non va".

INZAGHI - "Sono più forte di lui (ride ndr). I paragoni non mi piacciono. Il mio diolo sono io".

L.I.