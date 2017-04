Napoli, i dubbi di Sarri fra formazione e priorità

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

01/04/2017 16:52

NAPOLI SARRI CONFERENZA / Ironico, lineare, mai scontato. Maurizio Sarri in conferenza stampa si dimostra completamente focalizzato sulla doppia sfida con la Juventus e fa di tutto per dribblare tutte le possibili distrazioni, a partire da Higuain e da tutte le chiacchiere, dal calciomercato in giù. Sarri pensa alla Juve, non a Higuain. Pensa alla Juve e alla doppia gara che si ritroverà ad affrontare in quattro giorni, con qualche dubbio di formazione e l'impossibilità di scegliere fra campionato e coppa. Non si può, in questo momento non si possono fare calcoli, e Sarri lo sa bene.

I dubbi di formazione di Sarri prima di Napoli-Juventus e la 'scelta' fra le due partite

Stop a Higuain, è il momento di pensare al campo. Mister Sarri sta preparando la gara di domenica, perché come si dice sempre in questi casi è meglio pensare una partita alla volta. E in tal senso le news Napoli non sono completamente libere da preoccupazioni. In settimana tanti dubbi sulle condizioni di tre titolarissimi, due dei quali sembrano aver recuperato appieno. Ma resta un punto interrogativo sulle condizioni di Pepe Reina, che sembrava aver recuperato dall'infortunio ma probabilmente non è ancora al meglio: "Il nostro portiere ha questo piccolo problema al polpaccio, poi noi è un elemento importantissimo. Ha svolto lavoro differenziato, spetterà a lui decidere se scendere o meno in campo. Gli esami possono dire una cosa, poi ci sono le sensazioni del ragazzo". Il dubbio principale quindi è in porta, dove nel caso di eventuale sostituzione sarà bagarre fra Rafael e Sepe, con il primo nettamente favorito. E' un elemento importantissimo, così dice Sarri, anche perché nei fatti ha dimostrato di non aver nessuna fiducia nei suoi due 'dodici', ed è proprio sul secondo portiere del Napoli che dovrà indirizzarsi il prossimo mercato estivo. Per il resto sembra tutto ok: Hysaj dovrebbe farcela e formare il quartetto-tipo di difesa con Albiol, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo Allan in vantaggio su Zielinski e Rog, fra Jorginho e Diawara il dubbio resterà fino all'ultimo. Hamsik? Se sta bene è intoccabile. In avanti i tre bajitos Callejon, Mertens e Insigne.

Campionato o coppa? Impossibile scegliere. Sarri non cade nel tranello e risponde come si deve in questi casi: "Io penso sempre alla partita più vicina, giochiamo domani e poi penseremo alla Coppa Italia. Guardando gli episodi, potevamo essere un pelo più vicino ma la Juventus in questi anni è stata di un’altra categoria. La pressione è tutta sulle loro spalle, che sono primi e vincono da anni. Il campionato non si riapre se il Napoli dovesse vincere; poi si deve lasciare un minimo di spazio alla casualità. Coppa Italia e Champions sono delle grandi soddisfazioni, vincere qualcosa mi darebbe gusto. Vincere qui a Napoli avrebbe un sapore diverso, lo dissi anche ad Higuain. Ma non si può entrare nella testa delle persone, ci son aspetti sui quali è meglio non esprimersi". Ecco, meglio non esprimersi e focalizzarsi sulle gare. Al resto penseranno i tifosi.