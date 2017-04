Roma, torna a parlare l'ex Cicinho: "Bevevo fino a svenire. I miei tatuaggi..."

01/04/2017 16:40

ROMA CICINHO TATUAGGI / Una vita tormentata quella di Cicinho, che è tornato a parlarne in Brasile a 'Fox Sports'. Una dipendenza atroce e difficile da combattere, sviluppata nel corso della sua esperienza spagnola: "Ero un alcolizzato. Non ero in grado di bere soltanto una birra. Bevevo fino a crollare a terra. Una volta arrivato al Real Madrid la cosa mi sfuggì di mano. Bevevo tanto e non solo di notte. Anche qualche giornalista mi ha visto bere. Mi pento di quanto fatto e non lo consiglio a nessuno. Tutto questo non aiuta a curare alcuna forma di depressione".

TATUAGGI - "Mi creano disagio, perché li ho fatti sotto l'effetto dell'alcool. Avevo paura dell'ago, dunque bevevo. Avevo però il bisogno di tatuarmi. Pensavo m'avrebbero portato pace. M'immagino a 60 anni a mangiare torte pieno di tatuaggi".

L.I.