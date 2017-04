PAGELLE E TABELLINO DI PERUGIA-VICENZA: la decide Mustacchio, Bucchi stratega

Giovanni Remigare

01/04/2017 16:51

PAGELLE E TABELLINO DI PERUGIA VICENZA/ Termina la sfida del "Curi" tra Perugia e Vicenza, vittoria dei padroni di casa grazie al gol di Mustacchio nel finale, Queste le pagelle di calciomercato.it

PERUGIA

Rosati 6: Torna in campo e il pubblico lo applaude, si destreggia con personalità soprattutto nelle uscite alte.

Del Prete 6,5: Bene nel primo tempo per personalità e continuità, ancora meglio nel finale, arriva spesso sul fondo mettendo in area di rigore alcuni cross interessanti.

Volta 6: Poco impegnato dagli avanti vicentini, imposta con eleganza l'azione, partendo da dietro.

Belmonte 6: Non rischia molto anche perchè poco impegnato, tiene alta la difesa mettendo spesso in fuorigioco gli avanti ospiti.

Di Chiara 6: Sfiora il gol nel primo tempo, spinge con continuità creando spesso pericoli alla difesa ospite.

Acampora 6: In ombra nel primo tempo, cerca di darsi da fare nella ripresa con qualche iniziativa personale.

Brighi 6: Sostanza e quantità, cerca di prendersi sulle spalle la squadra soprattutto nella ripresa, i compagni, però, non lo seguono.

Ricci 5,5: Appare lento ed impacciato, spinge poco e non riesce a creare pericoli dalle parti dell'area di rigore ospite.

(67' Forte 6): Entra bene in gara cercando di dar profondità alla squadra con inserimenti senza palla.

Guberti 6,5: Le azioni più pericolose dovrebbero partire da lui, fa girare con saggezza la palla, ma il centrocampo del Vicenza lo ingabbia.

Di Carmine 6,5: Pericolo numero per la difesa del Vicenza sfiora il vantaggio in almeno due occasioni nel primo tempo,

Nicastro 6: Corre e cerca di creare imprevedibilità, ma non riesce ad incidere come vorrebbe, esce ad inizio ripresa.

(63' Mustacchio 7): Entra per dare peso in attacco e regala tre punti al Perugia con un gol importantissimo di testa a tre minuti dalla fine.

All.Bucchi 6: Il primo tempo non è dei migliori, squadra lenta ed impacciata, nel secondo tempo con tre cambi in dieci minuti cerca di cambiare marcia per vincerla e ci riesce.

VICENZA

Vigorito 5: In avvio salva su Di Carmine, sbaglia qualche uscita e spesso appare non proprio scattante, qualche responsabilità sul gol di Mustacchio.

Zaccardo 6: Grande personalità per il campione del mondo che guida la difesa con grande esperienza, nella ripresa soffre la velocità di Bellomo.

Esposito 6: Partita complicata per il difensore biancorosso anche se sbaglia passaggi banali in fase di impostazione.

Adejo 5,5: Siora il gol del vantaggio ad inizio gara, si fa ammonire per fallo su Acampora e cambia il suo modo di interpretare la gara, timido per il resto del match.

Pucino 6: Ancora una buona gara per lui, ordinato e diligente, non sbaglia quasi nulla.

Orlando 6: Partita di sacrificio per il centrocampista di Bisoli che nella ripresa appare stanco e viene sostituito da Giacomelli.

Signori 6: Il centrocampo biancorosso recupera e riparte, dando noia alla mediana umbra, lui ne è uno dei protagonisti.

Gucher 6: Guida la diga vicentina al Menti con un primo tempo perfetto, nella ripresa cala fisicamente, ma lotta fino alla fine. Parzialmente colpevole sul gol di Mustacchio

Vita 6: Corre e ringhia su tutti a centrocampo, naturalmente non può far bene la fase di spinta.

(87' Zivkov s.v.)

Bellomo 5: Sacrificio per il fantasista ospite che è costretto a fare il centrocampista di contenimento per non far giocare il Perugia.

(79' Urso s.v.)

De Luca 5,5: Poco servito, ma aiuta tanto anche in fase di ripiegamento.

All.Bisoli 6: Una partita ben gestita da parte dei suoi e ben studiata. Ingabbia il centrocampo del Perugia non facendo pervenire agli attaccanti di casa palloni pericolosi.

TABELLINO

Perugia-Vicenza 1-0

Perugia (4-3-3): Rosati, Del Prete, Volta, Belmonte, Di Chiara, Acampora, Brighi, Ricci (67'Forte), Guberti (57'Terrani), Di Carmine, Nicastro (63' Mustacchio). All.Bucchi

Vicenza (4-4-1-1): Vigorito, Pucino, Zaccardo, Adejo, Bianchi, Orlando (56' Giacomelli), Signori, Gucher, Vita (87'Zivkov), Bellomo (79'Urso), De Luca. All. Bisoli

Marcatori: 88' Mustacchio

Ammoniti: Adejo (V)