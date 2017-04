Inter-Sampdoria, per Pioli il futuro è oggi: mercato e bilanci possono attendere

Alessandro Caltabiano

01/04/2017 16:41

INTER NEWS PIOLI / Conferenza stampa tranquilla per Stefano Pioli. Che, a due giorni da Inter-Sampdoria, non si è trovato di fronte a domande particolarmente complicate. L'attenzione dei cronisti presenti nella sala stampa di Appiano Gentile si è soffermata più che altro sugli obiettivi e su ciò che avverrà al termine della stagione, indagando molto poco sugli avversari e sul futuro immediato di una squadra - quella nerazzurra - che comunque al momento non può neppure dirsi certa del posto in Europa League e pertanto dovrà prestare la massima attenzione al campo piuttosto che al calciomercato.

Inter, Pioli 'slalomista': dribblate le domande su futuro e terzo posto

"Niente bilanci e niente previsioni, conta vincere". Così ha risposto Pioli a chi gli chiedeva se il terzo posto può ancora essere un obiettivo alla portata. Per il tecnico di Parma è fondamentale lasciar perdere qualsiasi discorso sul futuro e concentrarsi su una partita per volta, sforzandosi di crescere e migliorare. Una necessità che ha ribadito anche di fronte a chi gli chiedeva del prossimo calciomercato Inter, di Schick o dei più promettenti giovani italiani. Addirittura, l'ex tecnico della Lazio si è rifiutato di dare un pronostico su Napoli-Juventus, spiegando che la squadra non può farsi condizionare dai risultati delle avversarie e che, prima di tutto, conterà la voglia di vincere le partite che rimangono.

"Sosta? L'abbiamo sfruttata come potevamo". Pioli ha usato toni simili per commentare la sosta per le Nazionali, con molti giocatori nerazzurri reduci da lunghissimi viaggi (Miranda, Nagatomo e Medel soprattutto) ma tutto sommato in buone condizioni atletiche. La sensazione del tecnico è positiva, anche se i due giorni che restano prima del match daranno certamente indicazioni più chiare.

Qualche indicazione importante, Pioli l'ha data anche su Gabigol e il suo futuro. Per stessa ammissione del tecnico, il gioiellino brasiliano è l'unico esterno mancino a poter giocare sulla destra presente nella rosa nerazzurra. Il suo ambientamento procede per il meglio, anche se si tratta di un processo molto lungo che sicuramente darà i suoi frutti nelle stagioni successive. Il giovane brasiliano è stato addirittura accostato al connazionale Felipe Anderson, che come lui accusò qualche difficoltà iniziale in Serie A prima di riuscire a dimostrare tutto il suo valore.