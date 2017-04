Fiorentina-Bologna, Donadoni: "Voglio gente tosta. Rinnovo? Per ora è un 'ni'..."

01/04/2017 16:08

FIORENTINA BOLOGNA / Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ha commentato la gara contro la Fiorentina in conferenza stampa: "Helander purtroppo è infortunato, Pulgar torna lunedì. Gli altri stanno abbastanza bene quindi oggi voglio capire anche quella che sarà la formazione di domani. Voglio una bella prestazione contro la Fiorentina. Voglio che ci sia gente tosta, la convinzione di continuare a fare le cose evidenziate nelle ultime due partite. La crescita diventa una conseguenza di quello che si fa in campo. Dobbiamo esssere bravi a determinare qualcosa, non solo a difenderci. Futuro? Il prossimo anno vogliamo fare meglio, ma serve anche la rosa adatta a fare certi discorsi. Nell'ultimo mese siamo passati dai discorsi sul rinnovo a quelli sull'esonero: non ho alcuna fretta di firmare il rinnovo, ora voglio solo capire quale sarà il nostro percorso e il contratto verrà di conseguenza. Un 'ni' di oggi può diventare un 'no' definitivo ma anche un 'si' convinto".

M.D.A.