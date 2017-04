DIRETTA Liga, Granada-Barcellona: segui la cronaca LIVE

02/04/2017 19:45

DIRETTA LIGA GRANADA BARCELLONA LIVE / L'inseguimento al Real Madrid passa da Granada: il Barcellona di Luis Enrique affronta la squadra di Alcaraz per continuare la caccia al primato. I blaugrana distano cinque punti dai campioni d'Europa, mentre il Granada è penultimo in piena bagarre per non retrocedere.

CLASSIFICA: Real Madrid 68, Barcellona 63, Atletico Madrid 58, Siviglia 58, Real Sociedad 49, Villarreal 48, Athletic Bilbao 47, Eibar 44, Espanyol 43, Alaves 40, Celta Vigo 38, Las Palmas 35, Betis 31, Valencia 30, Deportivo la Coruna 27, Malaga 27, Leganes 27, Sporting Gijon 22, Granada 19, Osasuna 11.

B.D.S.