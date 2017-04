Calciomercato Inter, da Icardi a Schick: quanti incroci con la Sampdoria

Alessandro Caltabiano

01/04/2017 16:13

CALCIOMERCATO INTER SAMPDORIA / Inter-Sampdoria non è solo calcio giocato. I rapporti tra le due società sono ottimi, tanto che, recentemente, sono state parecchie le operazioni di calciomercato messe in piedi dai loro dirigenti. Quella principale riguarda ovviamente Eder, passato dal blucerchiato al nerazzurro nel gennaio 2016 sotto richiesta dell'allora tecnico interista Mancini. L'italo-brasiliano arrivò per garantire gol a un reparto che necessitava di verve offensiva e doti di finalizzazione ma, paradossalmente, sembra aver trovato confidenza con la porta avversaria proprio adesso che il tecnico jesino ha lasciato la 'Beneamata'. Un altro affare recente è stato quello riguardante Dodò, che ha compiuto il percorso inverso dapprima in prestito secco (gennaio 2016) e ora in prestito biennale con obbligo di riscatto a 5 milioni nel 2018. Nel periodo recente, si sono trasferiti da Milano a Genova anche i giovani Duncan e Bonazzoli e nonché Ranocchia, che però non è stato riscattato alla fine del prestito.

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Schick. Santon finalmente alla Samp?

Tra Inter e Sampdoria sono state molte anche le trattative incompiute. Tra l'estate scorsa e l'ultima sessione di mercato a gennaio, ai blucerchiati sono stati accostati Nagatomo e Andreolli, oltre a Gabigol in prestito e soprattutto Santon che potrebbe tornare di moda a partire da luglio. Sul fronte opposto spesso si è parlato (e si parla tutt'ora) di Muriel, Schick e Skriniar in ottica interista, con il bomber ceco in cima alla lista dei desideri del calciomercato Inter che verrà. Ancora più lunga la lista degli ex. Inter-Sampdoria sarà la partita di Icardi (a Genova dal 2011 al 2013) e Biabiany (breve esperienza nel 2011), di Alvarez (nerazzurro dal 2011 al 2014), di Viviano, Palombo e Silvestre, tutti protagonisti di brevissime avventure a Milano (il primo addirittura non ebbe mai l'occasione di scendere in campo). Il tutto senza contare il terzo portiere Berni.