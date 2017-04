PAGELLE E TABELLINO DI TRAPANI-VERONA: Pazzini e Jallow i migliori, soffre Legittimo

Marco Orrù

01/04/2017 17:03

PAGELLE E TABELLINO DI TRAPANI VERONA PROMOSSI E BOCCIATI / Il big match della 33a giornata di Serie B tra Trapani e Verona si chiude con il risultato di 0-2. E' ancora una volta Giampaolo Pazzini a togliere le castagne dal fuoco per mister Pecchia. Luppi poi la chiude nel finale. Vittoria importantissima per l'Hellas, che aggancia la Spal al secondo posto. Per il Trapani una sconfitta che comunque non intacca le speranze salvezza. Ecco le pagelle di Calciomercato.it.

TRAPANI

Pigliacelli 7: Ancora un pomeriggio sugli scudi per lui. Il Verona ha almeno due-tre chance nitide nel corso della partita prima del gol di Pazzini, ma Pigliacelli è insuperabile. Deve inchinarsi al capocannoniere del campionato, non aiutato dai suoi difensori centrali che lasciano solo il 'Pazzo' ad un passo dalla porta. Il gol di Luppi arriva poi col Trapani sbilanciato in avanti;

Casasola 6: A differenza di Rizzato spinge di più sulla destra, arrivando qualche volta sul fondo con buon costrutto;

Pagliarulo 5,5: Con Legittimo ha il torto di lasciare solo davanti alla porta sguarnita Pazzini in occasione del gol;

Legittimo 5: E' quello più impreciso nella retroguardia trapanese. Alcuni disimpegni sono davvero da brividi. E con Pagliarulo si perde Pazzini in occasione del gol che sblocca il match. Bellissima la chiusura su Siligardi nella ripresa;

Rizzato 6: E' molto preoccupato delle discese di Pisano e di chi capita da quelle parti tanto da vedersi poco o nulla in fase offensiva. Dietro, comunque, tiene botta;

Barillà 5,5: Nel primo tempo gioca un po' più largo a sinistra, come a inizio carriera, poi si sposta un po' più in mzzo, senza mai incidere troppo;

(dal 37' st Raffaello) s.v.

Colombatto 6: Parliamo di un giocatore che farà parlare di sè. La sua regia è illuminata. Certo, è ancora giovane e spesso commette errori superficiali, ma si vede che ha talento;

Maracchi 6: Le sue incursioni sono sempre pericolose, soprattutto nel primo tempo quando viene fermato solo da Nicolas;

Nizzetto 6: Si posiziona nel primo tempo nel centro-destra e nel secondo nel centro-sinistra. Assiste Coronado, dando una mano anche dietro;

(dal 27' st Manconi) 5,5: Dentro per l'assalto finale, non trova il guizzo giusto;

Coronado 6: Si accende ad intermittenza e quando lo fa si dimostra pericoloso, seppur senza mai trovare la porta. Avrebbe dovuto essere più continuo;

Jallow 7: Mette in subbuglio da solo tutta la difesa del Verona. A turno fa soffrire tutti e tre i centrali gialloblu, andando via con la sua grande velocità. La pecca però sta nell'ultimo passaggio o nella conclusione, non sempre precisa;

(dal 33' st Curiale) s.v.

All. Calori 5,5: Partita strana quella del suo Trapani. Non si può dire che ha giocato male, ma certo Nicolas non ha dovuto fare interventi clamorosi, forse sul solo Jallow. Troppo poco però per sperare in un risultato positivo con una squadra come il Verona. Là dietro vince solo la Ternana che aggancia proprio il Trapani a quota 32, ma è ancora tutto aperto.

VERONA

Nicolas 6,5: Ottimo ritorno da ex a Trapani per lui. I granata non costruiscono chance clamorose, se non con Jallow, ma lui è sempre attento e preciso. Una sicurezza.

Ferrari 6: Forse il migliore là dietro dei tre centrali difensivi, sarà forse perché Jallow giostra più sul centro-destra;

Bianchetti 5,5: E' forse quello che patisce di più Jallow, forse perché è più spesso a contatto con lui;

Caracciolo 5,5: Jallow è una spina nel fianco e a turno soffrono tutti e tre i centrali dell'Hellas. Caracciolo però ha il torto anche di mangiarsi un gol già fatto solo davanti al portiere;

Zuculini F. 6: Esce al 41' st per un infortunio, ma fin lì non aveva demeritato, reggendo il centrocampo gialloblu insieme al fratello;

(dal 41' pt Valoti) 5: Entrato a pochi minuti dall'intervallo, non sfrutta al meglio l'occasione concessagli;

Zuculini B. 5,5: Finché c'è il fratello Franco si sente protetto, poi il Verona nella ripresa salta sistematicamente il centrocampo e lui è poco coinvolto;

Zaccagni 5: Si mangia un gol dopo pochissimi minuti di gioco ed è un errore che lo condiziona, vista che la sua gara è pregna di errori;

(dal 25' st Luppi) 6,5: Al posto di Siligardi nel finale per dare una mano a Pazzini, trova il gol che chiude definitivamente la gara;

Pisano 5,5: Nizzetto si muove molto da quella parte, soprattutto nel secondo tempo, e anche Barillà lo tiene inchiodato dietro. Meglio quando spinge, anche se senza troppa continuità;

Siligardi 6: Fino al gol di Pazzini è tra i peggiori, visto che è inconcludente e non assiste al meglio il compagno d'attacco. Si riscatta credendo in quella palla che in scivolata offre al 'Pazzo' per il gol che sblocca il match;

(dal 36' st Fossati) s.v.

Pazzini 7: Sapeva già che sarebbe stata una partita difficile per lui, ma fin dall'inizio è voglioso. Cerca spazi, fa sponde, si arrabbia con i compagni, soprattutto Siligardi, che non lo assistono al meglio. Poi ha una chance e ovviamente si fa trovare al posto giusto al momento giusto in occasione del gol che decide il match. Torna ad esultare dopo un mese abbondante e sale a quota 20 nella classifica marcatori;

All. Pecchia 6,5: Vittoria meritatissima. Il suo Verona costruisce occasioni, seppur spesso da calci piazzati, trovando il gol partita con Pazzini a inizio ripresa, prima della rete nel finale di Luppi. Il solo Jallow mette in difficoltà i suoi. Vittoria di capitale importanza visto che permette al Verona di agganciare la Spal al secondo posto, a meno 2 dal Frosinone capolista.

TABELLINO

TRAPANI (4-3-1-2): Pigliacelli; Casasola, Pagliarulo, Legittimo, Rizzato; Barillà (dal 37' st Raffaello), Colombatto, Maracchi; Nizzetto (27' st Manconi); Coronado, Jallow (33' st Curiale). A disp.: A disp.: Guerrieri, Kresic, Visconti, Fazio, Rossi, Canotto. All.: Calori

HELLAS VERONA (3-5-2): Nicolas; A.Ferrari, Bianchetti, Caracciolo; Ferrari, Zuculini F. (41' Valoti), Zuculini B., Zaccagni (dal 25' st Luppi), Pisano; Siligardi (dal 36' st Fossati), Pazzini. A disp.: Coppola, L.Ferrari, Boldor, Cappelluzzo, Troianiello. All.: Pecchia

Arbitro: La Penna

Marcatori: 9'st Pazzini (V); 49' st Luppi (V)

Amminiti: Colombatto (T), Caracciolo (V), Zaccagni (V), Pisano (V) Pazzini (V), Valoti (V)

Espulsi: -