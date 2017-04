SERIE B RISULTATI E CLASSIFICA: il Verona torna a vincere, Entella che beffa

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

01/04/2017 17:00

SERIE B RISULTATI CLASSIFICA / È una giornata ricca di gol quella della news Serie B. Sicuramente i fari erano tutti puntati sul Provinciale dove il Verona supera il Trapani con il risultato di 0-2. La squadra di Fabio Pecchia approfitta del secondo ko di fila della Spal per riprendersi il secondo posto e tornare a meno due dal Frosinone che ieri aveva pareggiato a Cesena. Sono buoni i tre punti ottenuti fuori casa dal Benevento che vince 3-1 a La Spezia tornando ad ottenere un successo che mancava da troppo tempo. Vincono in casa il Perugia contro il Vicenza e la Pro Vercelli contro il Bari entrambe le gare terminano col risultato di 1-0. Il Carpi ottiene tre punti fondamentali per tornare a ridosso della zona playoff 1-2 ad Ascoli. Vittorie esterne invece per Salernitana, Cittadella e Ternana rispettivamente 1-0 a Pisa, 2-0 a Latina e 2-1 a Novara. L'unico pareggio di giornata è il 2-2 clamoroso del Rigamonti col Brescia che pareggia contro l'Entella al minuto 95.



I risultati della 33ma giornata di Serie B:



Ascoli-Carpi 1-2



Brescia-Entella 2-2



Latina-Cittadella 0-2



Novara-Ternana 1-2



Perugia-Vicenza 1-0



Pisa-Salernitana 0-1



Pro Vercelli-Bari 1-0



Spezia-Benevento 1-3



Trapani-Verona 0-2



CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE B



Frosinone 60

Verona 58

Spal 58

Perugia 51

Benevento 51

Cittadella 50

Entella 47

Bari 47

Carpi 47

Novara 46

Salernitana 45

Spezia 45

Avellino 40

Ascoli 38

Pro Vercelli 38

Cesena 35

Brescia 34

Vicenza 34

Latina 32

Trapani 32

Ternana 32

Pisa 31