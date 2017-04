PAGELLE E TABELLINO DI BRESCIA-ENTELLA: Caputo sugli scudi, ma Iacobucci rovina tutto

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

01/04/2017 15:48

PAGELLE E TABELLINO BRESCIA ENTELLA / L'Entella si lascia sfuggire nel finale tre punti fondamentali in questa news Serie B. I diavoli neri passano in vantaggio nel primo tempo con Moscati che sfrutta una bella palla servita dietro da Caputo. Nella ripresa pronti via arriva il pareggio di Ferrante che sembra non bastare alla squadra di Cagni. La partita la decide Ciccio Caputo servito dentro dall'appena entrato Diaw fino a che al minuto 95 Iacobucci non compie una clamorosa papera per il 2-2 finale.

BRESCIA -

Minelli 6: sui gol ha poche responsabilità, compie anche un paio di interventi decisivi;

Untersee 6: partita di grande continuità e ritmo, perde però qualche pallone di troppo ed esce alla fine in barella lasciando i suoi in dieci;

Blanchard 6: al centro della difesa è una sicurezza anche se la rapidità di Caputo e compagni lo mettono in difficoltà;

Romagna 6: giocatore intelligente e di grande prospettiva commette qualche leggerezza ma è destinato a crescere ancora molto;

Lancini 5.5: spesso in difficoltà quando si allarga Moscati, non regala solidità alla difesa;

Bisoli 6.5: ha fisico e muscoli che gli permettono di mettere intensità in mezzo al campo. Giocatore di grande prospettiva nella ripresa coglie anche un legno che grida vendetta. Nel finale poi è Iacobucci a dirgli di no;

Mauri 5: primo tempo complicato dove non riesce a dettare i tempi. Cagni lo lascia negli spogliatoi nel primo tempo; (46' Crociata 6): entra e regala intensità al centrocampo delle rondinelle;

Martinelli 5.5: corsa ma poche idee, spesso si muove a vuoto senza riuscire a dimostrare le sue qualità;

Coly 5.5: gioca fuori ruolo, ma lo fa con grande applicazione. Non è tra i migliori e a volte risulta un po' estraneo al gioco;

Caracciolo 5: isolato davanti tocca pochi palloni e non sembra in grande giornata;

Ferrante 7: parte fortissimo, saltando gli avversari come birilli e creando sempre superiorità numerica. Nella ripresa segna il gol del momentaneo pareggio e lotta come nessun altro.



All.Cagni 6: il Brescia gioca una buona partita anche se dietro c'è qualcosa da rivedere.

ENTELLA -

Iacobucci 4: non deve compiere particolari interventi, sul gol ha poche responsabilità. Poi alla fine deve compiere un vero prodigio su Bisoli. L'epilogo è clamoroso con una papera proprio prima del fischio finale;

Belli 6: sulla corsia destra deve controllare Coly e non è cosa semplice, riesce ad arginarlo però discretamente;

Pellizzer 6.5: senza Ceccarelli è lui il perno della difesa dell'Entella, gioca una grande partita;

Benedetti 6: sopperisce con attenzione all'assenza di Ceccarelli prendendo anche una brutta bottache lo costringe a giocare tutta la gara con un vistoso turbante;

Filippini 5: la rapidità di Ferrante lo mette in difficoltà fin da subito. Il terzino commette tanti falli che portano l'arbitro alla fine ad ammonirlo. Innervosito e a rischio espulsione nella ripresa diventa un po' timido e spesso viene saltato;

Moscati 6.5: corre molto ed è semprebravo a gestire il doppio ruolo di interno a tre e di esterno aggiunto davanti. La difesa del Brescia lo soffre per novanta minuti;

Troiano 6: il capitano dei diavoli neri detta i tempi e davanti è sempre pericoloso anche se oggi poco incisivo;

Palermo 6: solita partita di corsa e grande intensità, riesce sempre a trovare i tempi in mezzo al campo e a giocare palla semplice senza sbavature. Esce nell'intervallo per un problema al tallone; (46' Sini 6): come al solito il suo apporto è importante per concretezza e continuità. Buona ripresa;

Ammari 6: nel primo tempo è a tratti devastante, cogliendo anche un incrocio dei pali. Cala in maniera sensibile nella ripresa; (83' Pecorini sv)

Catellani 5: partita con pochi spunti con l'attaccante che non riesce ad essere incisivo come spesso ha abituato i chiavaresi da quando è arrivato all'Entella. Esce nella ripresa; (62' Diaw 7): entra e cambia la partita regalando a Caputo il pallone che l'attaccante traformerà nel 2-1. E' ancora una volta decisivo partendo dalla panchina anche se alla fine non arrivano i tre punti;

Caputo 7: segna il gol del momentaneo 2-1 da vero rapace dell'area di rigore, ma prima aveva anche servito a Moscati l'assist per il gol che sbloccava la partita. Giocatore di una continuità spaventosa;



All.Breda 7: sembra una gara difficile da gestire, ma il tecnico dell'Entella mette dentro Diaw e sembra mettere le mani sui tre punti fino a che Iacobucci non la combina grossa.



TABELLINO -



BRESCIA (4-3-3): Minelli; Untersee, Blanchard, Romagna, Lancini (79' Torregrossa); Bisoli, Mauri (46' Crociata), Martinelli; Coly, Caracciolo, Ferrante. Allenatore: Cagni. A disposizione: Arcari, Calabresi, Camara, Modic, Ndoj, Pinzi, Prce. ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Benedetti, Pellizzer, Filippini; Moscati, Palermo (46' Sini), Troiano; Ammari (83' Pecorini); Caputo, Catellani (62' Diaw). Allenatore: Breda. A disposizione: Paroni, Ba, Ceccarelli, Zaniolo, Ardizzone, Tremolada.

Ammoniti: Filippini, Ferrante, Coly



Marcatori: 18' Moscati (E), 53' Ferrante (B), 74' Caputo (E), 95' autogol Iacobucci.