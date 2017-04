01/04/2017 15:46

MESSI BARCELLONA / In vista del finale di stagione e del doppio confronto in Champions League contro la Juventus, la 'stella' del Barcellona Lionel Messi ha fatto nuovamente tappa in Friuli per un consulto con il nutrizionista di sua fiducia che lo ha in cura da circa due anni.

L'attaccante argentino del club blaugrana, dopo l'incontro, è tornato in Spagna con un volo privato da Venezia.

S.D.