Napoli-Juventus, Sarri sfida i bianconeri in conferenza: le ultime da Castel Volturno

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

01/04/2017 15:17

NAPOLI SARRI CONFERENZA / "Questa partita non è come tutte le altre". Basterebbe una sola frase, l'ultima della conferenza di Maurizio Sarri, per spiegare tutto. Napoli-Juventus è alle porte, ma guai a distrarsi su altre news Napoli, dalle nazionali al calciomercato fino alla riproposizione del mercoledi di Coppa.

"Bisogna pensare alla prossima partita che è la più importante" ha certificato il tecnico toscano, per poi guardare da lunedi all'infrasettimanale. Una doppia sfida che lascerà il segno, nei napoletani quanto in Gonzalo Higuain, protagonista della serata: "Non so se lo abbraccerò, prima di una gara sono concentrato su altro. Non mi interessa della sua partita, gli voglio bene ma è un avversario. Preferisco incontrarlo lunedi". Quella del Pipita, però, sarà una presenza importante tanto quanto quella di Pepe Reina, il portiere in dubbio dopo l'infortunio della scorsa settimana.

Napoli-Juventus, Sarri con il dubbio Reina

"Non so se giocherà, si porta dietro un problema al polpaccio dovrà lui fare una valutazione e decidere se andare o meno in campo". Sarri è stato chiaro, Reina è un elemento importante, un uomo d'esperienza, ma guai a forzare le cose. Mentre Hamsik e Hysaj sono recuperati, quello dello spagnolo resta uno degli ultimi dubbi dell'ex allenatore empolese.

Napoli-Juventus, però, è diventato appuntamento da non perdere, una gara che catalizza tutte le attenzioni: "Sarà un match di cartello, sono due squadre che si conoscono bene. Ecco perché non sono preoccupato dalla loro tattica, quanto dalla loro forza. Sarà una partita da giocare con i nervi e non con i numeri". Ma i numeri dicono che il Napoli non può permettersi altri scivoloni, tanto in campionato quanto in coppa: "Per noi le partite perfette non esistono, ma sappiamo che contro squadre così forti sei condannato al primo errore. Loro sono i migliori in tutto: hanno forza sportiva, economica, politica. C'è qualche rammarico, ma non possiamo pensare agli episodi ora".

Poi l'appello ai suoi, che dovranno anche interpretare lo stato d'animo dei tifosi al San Paolo: "Spero che i ragazzi capiscano il morale dei nostri tifosi quando saranno in campo. Non è una gara come le altre, questo dovranno saperlo".