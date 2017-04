Inter-Sampdoria, precedenti e statistiche: tabù Meazza per i blucerchiati

Maurizio Russo

02/04/2017 11:03

INTER SAMPDORIA NUMERI / Il monday night della 30esima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno, mette di fronte Inter e Sampdoria a 'San Siro'. Un match importante soprattutto per la squadra di Pioli, a caccia di punti per alimentare il sogno del terzo posto che vale i preliminari di Champions League, mentre quella di Giampaolo vuole restare nella parte sinistra della classifica e magari bissare il successo dell'andata che portò un ribaltone nel calciomercato nerazzurro con la separazione dal tecnico olandese de Boer.

Inter-Sampdoria, il '2' in Serie A manca dai tempi di Mancini

Le news Inter rivelano che nelle ultime stagioni è andata sempre (o quasi) bene contro la Sampdoria: negli ultimi 14 precedenti davanti al proprio pubblico, i meneghini hanno ottenuto 9 vittorie - tra cui quella indimenticabile del gennaio 2005 quando sotto 0-2 rimontarono 3-2 con i gol di Martins, Vieri e Recoba ai minuti 88, 91 e 93 - e 5 pareggi. L'ultimo successo blucerchiato risale a dicembre 1996: un'altra clamorosa rimonta da 3-1 a 3-4 grazie alla doppietta di Montella ed al gol di Mancini. In totale il bilancio in Serie A allo stadio 'Meazza' recita: 36 vittorie dell'Inter, 16 pareggi e 7 successi della Sampdoria. I nerazzurri hanno messo a segno 114 gol contro i 51 dei liguri, alla media di 2,8 reti a partita. Lo score di Pioli contro la Samp è in perfetto equilibrio: 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte; mentre quello di Giampaolo contro l'Inter è in saldo negativo: un successo, un pari e cinque sconfitte. Quello di domani sarà il sesto scontro tra i due allenatori: Pioli è in vantaggio due vittorie a una e due sono anche i pareggi.