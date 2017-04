02/04/2017 03:29

BARCELLONA VALENCIA MUNIR / Sconto, altro prestito o niente conferma: il Valencia per Munir El Haddadi non vuole spendere i 12 milioni di euro per il riscatto dal Barcellona. Come riferisce il 'Mundo Deportivo', si cercherà di strappare uno sconto al club blaugrana o di rinnovare il prestito. L'alternativa è che Munir torni al 'Camp Nou' per poi essere girato ad un'altra squadra.

B.D.S.