DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali! - LIVE

02/04/2017 19:45

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS - Ritorna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali con la 30a giornata del massimo campionato italiano. Il big-match della domenica va in scena al 'San Paolo', con gli azzurri di Sarri che ospitano la Juventus guidata dall'attesissimo ex Gonzalo Higuain. Sarà il terzo incrocio stagionale tra le due rivali (un quarto si giocherà mercoledì sempre in casa dei partenopei), con i bianconeri di Allegri che si sono aggiudicati entrambe le sfide: 2-1 nella gara di campionato a Torino e 3-1 in Coppa Italia nella semifinale d'andata. La capolista conserva al momento dieci punti di vantaggio in classifica su Hamsik e compagni. Calciomercato.it vi offre la 'partitissima' tra Juventus e Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Rafael; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Khedira; Lemina, Pjanic, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Classifica: Juventus 73*, Roma 68, Napoli 63*, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55*, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 41*, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 13. *Una partita in meno

G.M.