Fiorentina-Bologna, Sousa: "Proposto il rinnovo di contratto. Col Borussia..."

01/04/2017 14:47

FIORENTINA BOLOGNA SOUSA / Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni anche in chiave futura: "La Fiorentina mi ha proposto il prolungamento per due vole. Ieri sera ho cenato a casa mia col direttore Corvino ed abbiamo parlato di alcune cose per il futuro. Borussia? Io non alimento gossip e speculazioni. Bernardeschi non è riuscito a recuperare, anche Vecino è tornato infortunato, quindi dovremo organizzarci con le risorse cha abbiamo".

O.P.