Juventus, tutti i dubbi di formazione per la sfida contro il Napoli: sorpresa possibile nel 4-2-3-1

Emanuele Catone

01/04/2017 15:45

JUVENTUS FORMAZIONE NAPOLI / Domani sera alle ore 20.45 andrà in scena allo Stadio San Paolo il match di cartello della 30esima giornata di Serie A tra i padroni di casa del Napoli e la Juventus. La rivalità tra i due club è sempre stata forte, rinvigorita ancor di più quest'anno dopo la vicenda di calciomercato che ha visto passare Gonzalo Higuain dagli azzurri ai bianconeri. L'allenatore dei campioni d'Italia Massimiliano Allegri è alle prese con diversi problemi di formazione e sta meditando di riporre nel cassetto l'ormai rodato 4-2-3-1 super offensivo e riportare in auge quel 3-5-2 che in casa bianconera non perde mai il suo fascino.

Juventus, le possibili scelte di Max Allegri in vista del Napoli

Nell'immediata vigilia di Napoli-Juve non arrivano buone news Juventus. Paulo Dybala si è infortunato durante l'ultima sfida di campionato contro la Sampdoria, ma è partito comunque per gli impegni con l'Argentina. "Non è in cattive condizioni, ma nemmeno ottimali considerando che abbiamo un'altra partita mercoledì e poi tante altre". Così, durante la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Napoli-Juve, il tecnico ha chiarito sullo stato di salute della Joya che al momento è più fuori che dentro dagli schemi di Allegri. Discorso diverso, invece, quello riguardante Mario Mandzukic; l'infiammazione al ginocchio c'è stata ma dovrebbe essersi riassorbita. Con queste premesse quindi i bianconeri potrebbero scendere in campo col 3-5-2 con l'intramontabile BBC a difesa di Buffon; Pjanic, Khedira e Marchisio al centro del campo coadiuvati sulle fasce da Juan Cuadrado, a destra, e Alex Sandro a sinistra; coppia d'attacco formata dal croato e dall'attesissimo Higuain pronto a dare l'assalto alla sua ex squadra. In conferenza, però, Allegri ha spiegato che il 4-2-3-1 si può fare anche senza i due infortunati Dybala e Mandzukic, con Alex Sandro più che Asamoah a fare l'esterno alto, viste le sue indubbie doti di incursore. Per una formazione che, a volerla ipotizzare, potrebbe schierarsi così: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Pjanic, Alex Sandro; Higuain. Ma restiamo nel mero campo delle ipotesi: il mister ha fatto pretattica e non ha voluto svelare la formazione.