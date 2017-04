DIRETTA Serie A, Chievo-Crotone: segui la cronaca LIVE

02/04/2017 14:00

DIRETTA CHIEVO CROTONE - Ritorna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali con la 30a giornata del massimo campionato italiano. Il Chievo ospita al 'Bentegodi' un Crotone alla disperata ricerca di punti salvezza, con la formazione allenata da Nicola che non vince dall'ormai lontanissimo 29 gennaio (4-1 all'Empoli). Risultati altalenanti invece per l'undici di Maran nelle ultime uscite, con tre successi conquistati e altrettante sconfitte. Calciomercato.it vi offre la sfida tra Chievo e Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Dainelli, Cesar, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini. All.: Maran.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoian; Trotta, Falcinelli. All.: Nicola.

CLASSIFICA: Juventus 73, Roma 68*, Napoli 63, Lazio 60*, Inter 55, Atalanta 55, Milan 53, Fiorentina 48, Sampdoria 41, Torino 41*, Chievo 38, Udinese 37*, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 31*, Genoa 29, Empoli 22*, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in più





