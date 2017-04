Roma, Totti accordo con il Codacons contro il gioco d'azzardo

01/04/2017 14:30

ROMA TOTTI CODACONS / Francesco Totti ha rescisso i contratti che lo legavano a società legate al gioco. Lo ha annunciato il Codacons con un comunicato dove si legge: "Dopo un trattativa durata oltre un anno, il capitano della Roma, Francesco Totti, ha deciso di abbandonare il ruolo di testimonial delle società legate al gioco e di abbracciare la battaglia delle associazioni contro la ludopatia. La decisione è stata comunicata dallo stesso calciatore nel corso dell’ultimo incontro con il Codacons, che da più di un anno aveva avviato un colloquio con l’entourage di Totti per convincerlo a rinunciare a sponsorizzare la lobby del gioco. Alla fine il capitano della Roma ha ceduto e, attraverso un gesto di enorme portata e importanza destinato a far parlare a lungo, ha deciso di rescindere tutti i contratti che attualmente lo legano a società attive nel settore dei giochi a premio, e di passare dall’altro lato della barricata, abbracciando la battaglia dell’associazione contro il gioco d’azzardo. Totti finanzierà infatti con complessivi 5 milioni di euro (per i prossimi 3 anni) tutti i progetti portati avanti dal Codacons per contrastare la dipendenza da gioco in Italia e difendere i giocatori dalla piaga della ludopatia. Tutti i dettagli dell’iniziativa verranno resi noti nel corso di una prossima conferenza stampa organizzata presso la sede romana del Codacons, alla quale prenderà parte lo stesso calciatore".

B.D.S.