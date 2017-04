Napoli-Juventus, dubbio Reina: la decisione di Sarri

01/04/2017 14:11

NAPOLI JUVENTUS REINA / Pepe Reina scenderà in campo contro la Juventus: a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, prende forma l'undici del Napoli che Sarri manderà in campo. Come riferisce 'Premium Sport', il dubbio principale riguarda la presenza del portiere spagnolo alle prese con un problema fisico che lo ha fatto saltare anche la Nazionale. Anche ieri Reina non si è allenato con il gruppo ma da Castelvolturno trapela ottimismo sulla sua presenza al 'San Paolo': il numero 25 azzurro stringerà i denti per essere a guardia della porta azzurra.

B.D.S.