Roma-Empoli, probabili formazioni, statistiche e precedenti

Michele Spuri

01/04/2017 14:20

PROBABILI FORMAZIONI E PRECEDENTI ROMA EMPOLI \ News Roma all'insegna del ritorno del campionato. Quella di questa sera tra la Roma e l’Empoli sarà la sfida numero 28 tra le due squadre, con i giallorossi che si sono imposti per 17 volte (9 in casa), 4 sono le vittorie dei toscani (nessuna in trasferta) e 6 i pareggi (2 nella Capitale). La gara di andata si concluse con il risultato di 0-0, complice un super Skorupski, portiere di proprietà della Roma, ma in prestito all’Empoli e che nel calciomercato estivo tornerà in giallorosso. Lo scorso anno, invece, i giallorossi si imposero per 3-1 sia all’andata all’Olimpico che al ritorno al Castellani. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Spalletti ha battuto in casa il Sassuolo per 3-1, mentre la compagine di Martusciello è uscita sconfitta contro il Napoli 3-2 davanti ai propri tifosi.

Probabili formazioni Roma Empoli, occhio al derby

Quest'oggi il tecnico giallorosso scioglierà gli ultimi dubbi sull'undici iniziale, da capire se farà riposare qualcuno in vista del match di martedì contro la Lazio. In porta ci sarà Wojciech Szczesny, davanti a lui difesa a tre composta molto probabilmente da Manolas, Fazio e Rüdiger, con Juan Jesus che scalpita per un posto da titolare. A centrocampo gli esterni dovrebbero essere da una parte Bruno Peres e dall'altra Mario Rui, mentre al centro Leandro Paredes in vantaggio su Grenier per affiancare Radja Nainggolan. Dietro a Edin Dzeko, invece ci sarà sicuramente Salah, mentre è ballottaggio tra El Shaarawy e Perotti.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-1-2): Szczesny; Manolas, Fazio, Rüdiger; Peres, Paredes, Nainggolan, Rui; Salah, Perotti; Dzeko.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Barba, Bellusci, Pasqual; Krunic, Mauri, Croce; El Kaddouri; Thiam, Pucciarelli.