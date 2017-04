DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna: segui la cronaca LIVE

02/04/2017 14:00

DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA - Ritorna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali con la 30a giornata del massimo campionato italiano. La Fiorentina al 'Franchi' riceve il Bologna: per gli uomini di Paulo Sousa (senza l'infortunato Bernardeschi e lo squalificato Gonzalo Rodriguez) è imperativo vincere per sperare in una complicata rincorsa ad un piazzamento europeo, mentre i felsinei allenati da Donadoni vogliono continuare nell'ottimo momento di forma e dare seguito ai due successi consecutivi contro Sassuolo e Chievo. Calciomercato.it vi offre il match tra Fiorentina e Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Milic, Badelj, Borja, Tello; Ilicic, Cristoforo; Kalinic. All.: Sousa.

Bologna (4-3-3): Mirante, Torosidis, Gastaldello, Maietta, Mbaye, Taider, Viviani, Donsah, Krejci, Verdi, Destro. All.: Donadoni.

CLASSIFICA: Juventus 73, Roma 68*, Napoli 63, Lazio 60*, Inter 55, Atalanta 55, Milan 53, Fiorentina 48, Sampdoria 41, Torino 41*, Chievo 38, Udinese 37*, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 31*, Genoa 29, Empoli 22*, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in più





