Napoli-Juventus, dal pernacchio agli striscioni: l'accoglienza prevista per Higuain

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

01/04/2017 14:04

NAPOLI TORNA HIGUAIN PERNACCHIO / Inutile, è inevitabile. Gonzalo Higuain torna a Napoli e questo argomento sembra 'tirare' anche più della partita stessa. Perché Higuain al Napoli ha lasciato il segno, un segno stupendo fino allo straordinario record e uno molto meno bello da quando è iniziata la querelle di calciomercato. Napoli è arrabbiata, Napoli è ferita, è delusa e ce l'ha ancora a morte con lui, e domani sera al 'San Paolo' non vede l'ora di dimostrarglielo.

Higuain torna a Napoli: il pernacchio, il fischietto e l'ironia social

Il ritorno di Higuain a Napoli con la maglia della Juventus è di estrema attualità nella città partenopea ed è fra i super-top anche nelle news Serie A. Non potrebbe essere altrimenti. L'amarcord del Pipita a Napoli è atteso da mesi, per molto tempo c'è stato una sorta di countdown aspettando che tornasse nella città che lo ha reso veramente grande, per scoprire la possibile accoglienza che gli sarà riservata. Chi pensa che Higuain sarà salutato con gli applausi si illude, l'indifferenza probabilmente sarà così sparuta che non si percepirà, nella selva di fischi che lo aspetta. In realtà la Curva B ha lasciato intendere chiaramente che non entrerà nel merito, perché conta solo la maglia e i calciatori sono passeggeri, ma non sarà facile 'convincere' tutto lo stadio a fare altrettanto. Anzi, nei giorni scorsi è venuto fuori uno striscione che sarà esposto allo stadio e non è per niente tenero con il Pipita. E sui social si moltiplicano le iniziative: 'fai un pernacchio a Higuain' è quella più gettonata e più folkloristica, c'è poi chi propone di distribuire dei fischietti all'esterno dello stadio per rafforzare il concetto. Intanto Allegri auspica un clima (relativamente) tranquillo, il numero 9 bianconero continua a predicare il mantra "Napoli mi ha dato tanto ma era il momento di cambiare". Ma i napoletani non sembrano essere d'accordo e sembrano non vedere l'ora di dimostrarglielo. L'attesa cresce, fra poco più di 24 ore sapremo.