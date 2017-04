Inter-Sampdoria, Pioli: "Schick? Mi piacciono i miei! Parlate troppo del futuro"

Omar Parretti (@omarJHparretti)

01/04/2017 14:00

INTER SAMPDORIA CONFERENZA PIOLI / A due giorni dalla sfida di campionato tra la sua Inter e la Sampdoria, mister Pioli ha incontrato la stampa in conferenza da 'Appiano Gentile'. Calciomercato.it ha seguito per voi in diretta le parole del tecnico dei nerazzurri che ha il punto su tutte le ultime News Inter.

Ecco come inizia l'allenatore: "Chi è rimasto qui a lavorare lo ha fatto bene, ma abbiamo anche recuperato energie. Chi è andato in Nazionale è tornato bene di testa e di gambe, oggi è stato il nostro primo vero allenamento, ma giocare lunedì ci aiuta a migliorare. Samp? Una squadra molto organizzata che sa giocare a calcio, noi dovremo avere grinta ed essere intraprendenti".

SCHICK E MERCATO - Domanda anche sul presunto obiettivo di mercato ed attaccante della Samp. Pioli dribbla: "Mi piacciono molto i miei giocatori - incalzato poi su altri target - Inter del futuro? Ci sarà il tempo per dare indicazioni. Se abbiamo parlato di mercato non te lo vengo a dire. Manca un esterno mancino? C'è Gabigol. L'ho paragonato a Felipe Anderson perché arrivano da situazioni simili".

OBIETTIVI - "Noi daremo il massimo e proveremo a vincerle tutte pensando sempre e solo alla prossima, a quella dopo. Ci sono varie situazioni di gioco che possiamo migliorare, dobbiamo lavorare sulla base che abbiamo".

NAPOLI-JUVE - "Noi abbiamo il solo obiettivo di giocare bene e di vincere le partite. Prima della sosta non ce l'abbiamo fatta, ora troviamo una squadra che ci darà del filo da torcere, ma che vogliamo battere. Domani sera guarderò la partita perché sono due squadre molto forti, ma con la testa sarò solo all'impegno di lunedì".

GIOVANI ITALIANI - "Alle volte parliamo dello stesso sport, ma in termini diversi. Io parlo del presente, voi spesso siete troppo orientati al futuro. Ci sono giocatori italiani molto forti, io so chi sono, si sanno e nel caso ne parlerò con la società".

ICARDI - "Da allenatore a prescindere da Icardi o altri compagni è sempre bello avere gente motivata e stimolata. Io Mauro l'ho visto felice, ma so quanto possa essere importante una chiamata dall'Argentina".