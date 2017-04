01/04/2017 13:45

BORUSSIA MONCHENGLADBACH EBERL / Come possiamo apprendere dal sito ufficiale del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl continuerà ad essere il direttore sportivo della società tedesca fino al 2022. In una nota il club ha comunicato di aver trovato l'intesa per il rinnovo di contratto del dirigente.

O.P.