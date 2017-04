Juventus, Allegri in conferenza stampa: dal modulo alla questione-Higuain, gli spunti del mister

Antonio Papa

01/04/2017 14:26

JUVENTUS ALLEGRI CONFERENZA / Un Max Allegri carico, anche di spunti, e come sempre impermeabile alle pressioni esterne, polemiche e voci di mercato comprese. Così si è presentato l'allenatore della Juventus in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, una partita che riveste sempre un fascino particolare vista l'accesa rivalità fra le due squadre. Tanti i temi toccati da Allegri in conferenza stampa, dal modulo alla questione Higuain.

Dal modulo di Napoli-Juventus al 'caso' Higuain, le parole di Allegri alla stampa

Impermeabile, dicevamo. Allegri deve fare da parafulmine alle tante parole che si sprecano intorno alla sua squadra, le tante news Juventus mirate a destabilizzare l'ambiente. Il tecnico ostenta tranquillità e bacchetta la stampa che non si accorge di ciò che sta facendo la Juve: "In Italia è così, si vive di questo, non si esalta mai quello che è stato fatto. Bisognerebbe guardare di più in casa propria, senza preoccuparsi degli altri". Nessuna polemica, neanche con Sarri e la panchina d'oro, sulla quale Allegri si è già espresso, anche se, per sua stessa ammissione, ha votato Di Francesco. La situazione infortunati in casa Juventus si fa preoccupante, dopo gli stop di Mandzukic e Dybala e il grave infortunio occorso a Pjaca. Allegri non svela la formazione, lascia intendere che non rischierà né Dybala né Mandzukic ma assicura: "Il 4-2-3-1 è possibile anche senza loro due". Il che potrebbe essere una mezza ammissione, ma ora come ora è impossibile preventivare anche lo schieramento che attuerà la Juve. C'è da preservare gli acciaccati, anche perché - non dimentichiamolo - mercoledì si scende di nuovo in campo, di nuovo contro il Napoli, di nuovo al San Paolo. Metà delle notizie di questi giorni sono indirizzate all'accoglienza che il pubblico del Napoli dedicherà a Higuain, ma anche in questo caso Allegri prova a stemperare e predicare isolamento: "Ha giocato tre anni a Napoli, poi ha fatto una scelta professionale. Lo fischieranno, è normale, ma dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dall'ambiente". Con un appello a non degenerare: "Spero che si rimanga nel clima di correttezza. Domani l'Italia sportiva e non sportiva ha una bella chance di dimostrare una crescita sul piano culturale. Ma sono sicuro che andrà tutto bene, non ho neanche bisogno di dirlo". Non possiamo che augurarcelo tutti.