Calciomercato Fiorentina, Dragowski in uscita: c'è la Serie A. Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Dal corrispondete dalla Polonia, Emil Kaminski

02/04/2017 10:17

CALCIOMERCATO DRAGOWSKI EMPOLI / In questa stagione non ha avuto occasioni a sufficienza per mettersi davvero in mostra, ma Bartlomiej Dragowski, giovanissimo portiere della Fiorentina, rimane un talento molto interessante. L'ex Jagellonia d'altronde non ha nascosto in passato di soffrire la mancanza del campo e proprio per questo i viola potrebbero valutare la cessione in prestito.

Intanto come appreso da Calciomercato.it, l'Empoli si sarebbe fatto avanti mostrando un certo interesse per il prestito del 19enne, visto come eventuale erede dell'altro estremo difensore polacco, Lukasz Skorupski, che rientrerà alla Roma. In alternartiva, potrebbe esserci interessi da qualche club di serie B per l'estremo difensore, voglioso di misurarsi in un campionato professionistico.