Calciomercato Inter, 'scontro' di cifre col Sassuolo: le ultime di CM.IT su Berardi

ESCLUSIVO

Maurizio Russo / Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

01/04/2017 12:47

CALCIOMERCATO INTER BERARDI SASSUOLO / L'Inter ha scelto: il grande colpo italiano per il reparto offensivo della prossima stagione sarà Domenico Berardi. L'eclettico attaccante calabrese del Sassuolo è da sempre un pallino del direttore sportivo nerazzurro (e suo correggionale) Piero Ausilio. Tanto che, dalle informazioni in possesso di Calciomercato.it, è emerso che l'altra pista che portava a Federico Bernardeschi è stata messa in stand-by. La trattativa, tuttavia, si presenta tutt'altro che semplice: per cedere il suo gioiello, il patron neroverde Squinzi ha sparato altissimo (40-50 milioni di euro), ma sarebbe disposto a cederlo a 35 milioni. Il club meneghino, però, punta ad ottenere uno sconto - non più di 30 milioni - in considerazione anche dei diversi infortuni che hanno colpito il giocatore ed il suo rendimento non certo da top player con appena due gol in campionato. Non è da escludere, peraltro, che l'Inter possa cercare di aggiungere qualche contropartita tecnica da pescare tra i suoi giovani per abbassare le pretese degli emiliani. Intanto Pioli studia il modo di far giocare Berardi nella sua Inter.