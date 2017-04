Fiorentina, Bernardeschi: "Infortunio raro. Io come Cristiano Ronaldo"

01/04/2017 12:35

FIORENTINA BERNARDESCHI / E' il talento più puro della squara viola, nome forte del calciomercato estivo: Federico Bernardeschi parla a 'Sky' delle news Fiorentina. Dalla condizione fisica al rapporto con Sousa, il giovane jolly non nasconde le sue ambizioni.

Si parte dall'infortunio di Bernardeschi: "Dall'infortunio sto cercando di recuperare il prima possibile perché c'è da fare uno sforzo in queste nove partite e voglio esserci. Il mio è un infortunio raro, un edema osseo all'interno della caviglia che richiede tempo per guarire. Ho dovuto saltare anche la Nazionale e mi sono arrabbiato. Sono felice però di far parte del gruppo e di questa generazione importante che sta venendo fuori. Da tempo non si parlava di giovani italiani forti".

Tra i giovani forti c'è anche Domenico Berardi: "Con lui ho un ottimo rapporto, ci sentiamo spesso. Lui è più esterno di attacco, a me piace svariare un po' di più, sono più trequartista. Mi adatto a tutto perché credo che il calcio moderno sia anche questo".

Si adatta così bene che lo scoro anno Sousa nella Fiorentina ha impiegato anche da terzino: "Grazie a quel ruolo ho potuto partecipare all'Europeo. Mi sono sacrificato tutto l'anno in una posizione non mia eho imparrato nuove cose. Ho lavorato tanto e il risultato alla fine è arrivaato".

Per Bernardeschi il futuro è roseo e lui fissa obiettivi precisi: "Crescere ogni giorno, ho tanto da dimostrare. Per raggiungere degli obiettivi occorre la cultura del lavoro, senza distrazioni lontano dal campo. Devi essere una macchina, mi ispiro a Cristiano Ronaldo che ha costruito il suo talento con l'etica del lavoro. Messi, invece, ha un talento naturale".

B.D.S.