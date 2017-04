Roma-Empoli, da Paredes a Dioussé: gli incroci di calciomercato

Michele Spuri

01/04/2017 12:10

ROMA-EMPOLI INCROCI DI MERCATO / Questa sera allo Stadio Olimpico andrà in scena il secondo anticipo della trentesima giornata di Serie A, tra la Roma di Luciano Spalletti e l’Empoli di Giovanni Martusciello. Nel corso degli ultimi anni ci sono state alcune operazioni di mercato tra le due squadre. Una di queste ha riguardato Leandro Paredes, oggetto del desiderio di molti club nelle ultime sessioni di calciomercato Roma, con l’argentino che la scorsa stagione (2015/2016) ha vissuto un'ottima annata con il club toscano sotto la guida di Marco Giampaolo. Anche Lukasz Skorupski ha fatto lo stesso percorso di Paredes, in questo caso però il prestito dell'estremo difensore polacco era biennale, con questa che sarà per lui l'ultima stagione in Toscana, prima del ritorno nella Capitale. Per ultimo '’è il percorso inverso fatto da Mario Rui, il terzino sinistro portoghese si trasferì in giallorosso nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Roma-Empoli, affari di mercato saltati

Da affari fatti a quelli mancati, almeno per il momento. Da una parte Gerson, centrocampista brasiliano classe '97 per il quale l'Empoli era disposto ad accordarsi con la Roma per un prestito, soluzione che però non convinceva il ragazzo, dall'altra Dioussé, altro giovane centrocampista che avrebbe potuto fare però il percorso inverso. In quest'ultimo caso non vi era una vera e propria trattativa.

Roma-Empoli gli ex del match (titolo 3)

Tra i tanti giocatori che hanno fatto parte di entrambe le squadre ci sono Max Tonetto e Francesco Tavano. Il primo ha militato nel club toscano dal 1997 al 1999, mentre il suo passaggio alla Roma è avvenuto nell'estate del 2006. Per l'attaccante invece piccola esperienza in giallorosso nella seconda parte della stagione 2006/2007, prelevato in prestito dal Valencia, dopo che gli spagnoli lo acquistarono dall'Empoli ad inizio stagione. Tavano poi tornò all'Empoli per altre 4 stagioni dal 2011 al 2015. Vincenzo Montella, tornato con insistenza come un nome caldo per la panchina giallorossa, ha militato in entrambi i club da calciatore, lo stesso Spalletti ha giocato nell’Empoli, club guidato anche agli inizi della sua carriera da allenatore.