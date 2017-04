DIRETTA Liga, Real Madrid-Alaves: segui la cronaca LIVE

02/04/2017 15:15

DIRETTA LIGA REAL MADRID ALAVES LIVE / Il Real Madrid scende in campo contro l'Alaves nella giornata numero 29 della Liga. La squadra di Zidane è prima in classifica con due punti di vantaggio sul Barcellona e una partita da recuperare: una distanza che non permette distrazioni per le 'merengues' che arrivano da tre vittorie consecutive. Gli ospiti, decimi in classifica, sono arrivati alla pausa con una serie positiva di tre partite.

CLASSIFICA: Real Madrid 65, Barcellona 63, Atletico Madrid 58, Siviglia 58, Real Sociedad 49, Villarreal 48, Athletic Bilbao 47, Eibar 44, Espanyol 43, Alaves 40, Celta Vigo 38, Las Palmas 35, Betis 31, Valencia 30, Deportivo la Coruna 27, Malaga 27, Leganes 27, Sporting Gijon 22, Granada 19, Osasuna 11.