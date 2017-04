Calciomercato Milan, il Barcellona riflette su Deulofeu: in lizza anche altre tre italiane!

01/04/2017 11:41

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU BARCELLONA / Gerard Deulofeu mette in 'difficoltà' il Barcellona. L'esterno spagnolo è rinato in questi mesi al Milan tanto da portare il club balugrana a ritornare sui propri passi e valutare l'esercizio della clausola di recompra: il giocatore, di proprietà dell'Everton, può fare ritorno in Catalogna a fronte del pagamento di 12 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno.

Una cifra quasi irrisoria rispetto al suo valore attuale. Come mette in evidenza 'Sport', proprio su questo punto che si attanagliano i dubbi del segretario generale Fernandez: riportarlo alla base per puntarci o esercitare il recompra per cederlo al miglior offerente? Il giocatore è felice a Milano e sarebbe contento di restare col 'Diavolo'. Ma, come svela la testata iberica, in Italia ci sono anche altre tre estimatrici: si tratta dei 'cugini' dell'Inter, della Juventus e del Napoli, pronte a farsi sotto qualora il Barcellona decidesse di vendere il talentuoso esterno.

D.G.