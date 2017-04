Napoli-Juventus, Allegri: "Match che non conta per lo scudetto. Higuain va rispettato"

Maurizio Russo

01/04/2017 12:00

NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI / Napoli contro Juventus, atto primo. L'attesa è finita, poco più di 24 ore al big match di Serie A prima dello scontro anche in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Juventus e presentare l'incontro. Calciomercato.it riporterà per voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore. "I giocatori stanno discretamente bene. La Juventus è abituata a giocare partite contro squadre che giocano la partita dell'anno: l'importante è che si rimanga nel clima di correttezza. L'Italia sportiva ha la chance di dimostrare di aver fatto un passo avanti: ci aspettano due serata di grande calcio e sono sicuro che i tifosi napoletani daranno esempio di educazione".

Napoli-Juventus, Allegri: "Polemiche? Invece di cercare scuse bisognerebbe guardarsi in casa"

MANDZUKIC E DYBALA - "Mandzukic ha fatto lavoro a parte e Dybala metà da solo e metà col gruppo. Dopo l'allenamento di oggi deciderò chi far scendere in campo. Paulo non è in cattive condizioni, ma nemmeno ottimali considerato che abbiamo un'altra partita mercoledì e poi tante altre. Mario invece ha una infiammazione al ginocchio, oggi valuteremo. Faccio un in bocca al lupo a Pjaca che quest'anno è stato davvero sfortunato con gli infortuni. Il 4-2-3-1 possiamo farlo lo stesso".

SCUDETTO - "Il Napoli ha le carte in regola per arrivare a 90 punti, quindi noi dovremo fare tanti punti ancora per vincere lo scudetto. In questo mese ci giochiamo tanto per vincere il campionato, approdare in finale di Coppa Italia e andare avanti in Champions League. Ma al Barcellona ci penseremo più avanti: se non pensassimo al Napoli perderemmo la concentrazione".

DOPPIA SFIDA RAVVICINATA - "E' una trasferta normale per cui abbiamo deciso di non restare a Napoli ma di tornare a Torino dove abbiamo le migliori strutture per preparare al meglio il match di mercoledì. Saranno due partite completamente diverse: quella di domani vale tre punti e ci può dare un altro importante pezzo di scudetto. Dovremo fare una partita tosta ma con grande serenità. Le partite con Roma e Napoli contano di meno per lo scudetto perché sono scontri diretti e può succedere di tutto: le altre invece dobbiamo vincerle tutte per arrivare a meta".

HIGUAIN - "Queste due partite non decidono il valore di Gonzalo. Ha fatto 3 anni al Napoli ed è stato amato tanto, poi ha fatto una scelta professionale e va rispettato. Non so se lo fischieranno o applaudiranno, ma è rientrato prima dalle Nazionali e sta molto bene. Non ci ho parlato perché non ho bisogno di dirgli niente".

RINNOVO - "Non ci siamo incontrati con la società, avremo tempo per farlo".

POLEMICHE - "Gli stimoli vengono dal fatto che dopo la partita di domani ne mancheranno solo 8: in Italia si vive sulla polemica e non ci si gode mai il momento. Si cercano scuse e si danno le colpe agli altri, invece si dovrebbe guardare in casa propria e non fuori".

CALLEJON - "Ci ha segnato due volte ques'tanno ma gabbie non ne faccio, lui è bravo a giocare a nascondino in area di rigore. Il Napoli lo conosciamo bene, il gioco di Sarri è quello anche se senza Higuain e Milik è più imprevedibile".

PANCHINA D'ORO - "Mi pare di aver votato per Di Francesco, ma Sarri ha meritato questo riconoscimento. Io la vinsi a Cagliari l'anno in cui Mourinho vinse lo scudetto: non credo che la questione sia legata solo ai successi".