Pisa-Salernitana, obiettivo salvezza con prospettive diverse

Marco Orrù

01/04/2017 09:53

SERIE B PISA SALERNITANA/ Non è facile individuare uno scontro salvezza in questa 33esima giornata del campionato di news Serie B. Di fatto non ce n'è. Le sfide in programma oggi sono tutte tra squadre con obiettivi diversi. Forse quella che più si addice al discorso è Pisa-Salernitana, anche se i granata nell'ultimo mese hanno decisamente svoltato. Tre turni fa questa partita sarebbe stata un autentico spareggio per rimanere in cadetteria, ma Coda e compagni hanno ingranato la quarta, centrato tre successi consecutivi e salutato la compagnia. E il calciomercato di gennaio, in questo senso, ha aiutato.

Pisa-Salernitana: nerazzurri per la salvezza, campani per la tranquillità

Improvvisamente, infatti, la Salernitana si è trovata coinvolta nella lotta playoff. In Serie B, si sa, è spesso così. Basta inanellare una serie di risultati positivi e le prospettive cambiano. Ma l'allenatore dei campani Alberto Bollini, nella conferenza stampa pre partita, è stato chiaro: ''Dobbiamo restare con i piedi per terra visti i tanti momenti di questo campionato ed il rendimento delle altre. E' un campionato irregolare, ci sono tante gare ravvicinate''. Insomma, vanno bene i sogni di gloria, ma c'è da chiudere definitivamente il discorso salvezza. Per farlo l'allenatore ex Lazio Primavera schiera l'artiglieria pesante davanti: con il capocannoniere della squadra Coda, c'è Sprocati, in gol nell'ultimo turno e Rosina, in vantaggio su Zito e Improta.

All'opposto troviamo il Pisa, impelagato nella lotta per non retrocedere. Ancor di più dopo la penalizzazione di tre punti inflitta la settimana scorsa, unita al punto in meno che già i neroazzurri avevano. Il penultimo posto certifica una verità sacrosanta: i pareggi (tanti) non bastano più, serve la vittoria. 17 sono infatti le 'X' del Pisa in stagione. Di più ha fatto solo il Latina, che non a caso dista solo un punto. I successi sono stati invece solo 6, l'ultimo dei quali lo scorso 25 febbraio, 2-4 ad Ascoli. Andando a ritroso, il club toscano ha vinto più o meno una partita ogni mese, un ruolino di marcia che porta dritti in Lega Pro. Ma mister Gattuso è determinato più che mai a trasformare in tripudio la sofferta stagione del Pisa, tra fallimenti scongiurati, cambio di proprietà, stipendi che mancano e punti di penalizzazione. Un'impresa difficilissima. La squadra però è viva e il bicchiere mezzo pieno è dato dalle sole 9 sconfitte in 32 partite, segno che non è facile battere Ujkani e compagni. All'Arena Garibaldi oggi per i neroazzurri c'è un solo risultato a disposizione per continuare a sperare: la vittoria. Ma la Salernitana certamente non sarà d'accordo...