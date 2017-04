Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: c'è una nuova richiesta. E spunta il retroscena Juve...

01/04/2017 11:07

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO INSIGNE JUVENTUS / Si smuove qualcosa sul fronte Insigne. Come riferisce 'Il Mattino', nelle ultime ore c'è stato un contatto tra il Napoli e Chiavelli, membro dell'entourage del giocatore.

Insigne è disposto ad accettare la proposta del Napoli di 3 milioni di euro all'anno a salire - offerta che vi abbiamo svelato qualche tempo fa - ad una condizione: poter gestire personalmente i diritti di immagine. Una concessione che De Laurentiis non ha mai dato a nessuno dei suoi tesserati. Al momento non sembra intenzionato ad aprirsi su questo fronte, ma si continuerà a trattare: la volontà di entrambe le parti, infatti, è giungere alla fumata bianca.

Nel frattempo la testata partenopea ha svelato un curioso retroscena del passato: dopo la cessione di Giovinco al Toronto Fc, la Juventus aveva pensato ad Insigne per sostituirlo salvo incassare un secco no dal fantasista azzurro, non propenso a trasferirsi in bianconero.

D.G.