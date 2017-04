Calciomercato Cina, Jackson Martinez vicino al ritorno in Europa

02/04/2017 01:54

CALCIOMERCATO MARTINEZ GALATASARAY / L'avventura cinese di Jackson Martinez è stata un autentico flop. L'attaccante colombiano, che in Europa aveva lasciato il segno a suon di gol con le maglie di Porto e Atletico Madrid, non è riuscito a ripetersi in Estremo Oriente con il Guangzhou Evergrande. Secondo il portale turco 'Star', il Galatasaray è fortemente interessato a lui per la prossima estate. Sbarcato in Cina per 45 milioni di euro, adesso la sua valutazione è di 15 milioni.

M.R.