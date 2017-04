Juventus-Barcellona, bianconeri a caccia del record

01/04/2017 10:55

JUVENTUS BARCELLONA BIGLIETTI / Una caccia al biglietto senza precedenti. La febbre per l'andata dei quarti di finale di Champions League che vedrà la Juventus ospitare il Barcellona è già altissima. Giovedì gli ultimi tagliandi disponibili per l'incontro, racconta 'La Gazzetta dello Sport', sono stati polverizzati in un amen. E adesso i bianconeri sperano di stabilire anche il nuovo record d'incassi dello 'Juventus Stadium': al momento resta al comando la gara col Real Madrid di due anni fa (3 milioni e 305mila euro), seguita dal quarto di finale col Monaco nel 2015 (3 milioni e 17mila euro). Juve-Barça, però, si candida seriamente al sorpasso.



L.P.