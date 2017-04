Trapani-Verona, il big match della 33esima giornata di Serie B

Marco Orrù

01/04/2017 12:39

SERIE B TRAPANI VERONA/ Al Provinciale di Trapani questo pomeriggio alle ore 15 andrà in scena un testa-coda da brividi nel campionato di news Serie B. I padroni di casa sfideranno il Verona di Fabio Pecchia. Terz'ultima contro terza questo oggi dice la classifica. Ma non è un match così scontato come possa sembrare. Paradossalmente, infatti, la squadra di Calori sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari nell'ultimo periodo.

Serie B, 33a giornata: Trapani-Verona, il big match

Prendendo in considerazione solo il girone di ritorno, i granata hanno collezionato 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L'Hellas, invece, ha totalizzato nello stesso periodo 14 punti, con 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Uno score nettamente a favore dei siciliani, usciti rinforzati da un calciomercato di gennaio che ha portato una mini rivoluzione. Al giro di boa il Trapani sembrava spacciato, tutti ormai lo consideravano già in Lega Pro. Ma la società non si è mai voluta arrendere, a malincuore ha esonerato Cosmi, per affidarsi a Calori. Questi, dopo un avvio stentato, grazie anche ai nuovi innesti, ha pian piano fatto cambiare marcia alla squadra, ora terz'ultima e tornata in piena corsa salvezza. Al Provinciale, tra l'altro, ha già fatto male recentemente ad un'altra big di questo campionato, il Bari, sconfitto 4-0 due settimane fa.

In controtendenza il cammino del Verona, partito alla grande e poi calato alla distanza. Persi i primi due posti, l'Hellas oggi come oggi disputerebbei playoff. Ma il pareggio del Frosinone e la sconfitta della Spal di ieri offrono un'altra ghiotta chance ai ragazzi di Pecchia. Vincendo questo pomeriggio gli scaligeri aggancerebbero proprio la Spal al secondo posto, a meno due dalla capolista. Una partita, dunque da non fallire. Non sarà comunque facile, sia per la forza dell'avversario, sia per le assenze di Romulo e Bessa squalificati. Il mister scaligero si affida a Pazzini, a secco dal 28 febbraio, quando con una doppietta stese la Ternana. Il capocannoniere della Serie B deve necessariamente tornare al gol per aiutare un Verona bisognoso come non mai di tornare alla vittoria che manca da tre turni.