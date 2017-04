Atalanta, l'annuncio di Migliaccio: "Sto bene fisicamente, ma mi ritiro"

01/04/2017 10:35

ATALANTA MIGLIACCIO RITIRO / All'età di 35 anni Giulio Migliaccio ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. "Sì, mi ritiro. Sto bene, sono integro, sono in serie A ormai da 13 anni. Poter scegliere di farlo è una grande vittoria. Non lo devi far decidere agli altri", ha dichiarato il mediano dell'Atalanta a 'L'Eco di Bergamo'. "Considero naturale smettere qui: da atalantino ho cominciato in A, da atalantino è normale finire. E la mia decisione è dettata anche dal fatto che qui la società mi ha proposto un bel progetto a livello dirigenziale". Oltre a quella nerazzurra, in carriera Migliaccio ha militato anche nel Palermo e nella Fiorentina.

D.G.