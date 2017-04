Calciomercato, Kovacevic: "Io il nuovo Ibrahimovic. Mi vogliono Torino e Atalanta"

01/04/2017 10:24

CALCIOMERCATO TORINO KOVACEVIC / La Viareggio Cup dà sempre ottimi spunti alle squadre che cercano giovani talenti. E così il Torino si è messo sulle tracce di Franko Kovacevic, centravanti croato classe 1999 che milita nel Rijeka. "Il mio contratto scade il 15 giugno, ma è giusto che il club incassi dei soldi dal mio trasferimento - le parole del giocatore riportate da 'Tuttosport' - Mi piacerebbe giocare nel Toro: è un grande club con un grande allenatore. E poi la Serie A è uno dei campionati più competitivi al mondo: amo il popolo italiano perché vive di calcio. La scorsa estate fui vicino al Bayern Monaco e siamo ancora in contatto con loro. In Italia invece mi seguono Torino e Atalanta. Paragoni? Provo a essere me stesso, ma posso dire di avere caratteristiche simili a Zlatan Ibrahimovic".

M.R.