Serie B, le probabili formazioni della 33esima giornata

Marco Orrù

01/04/2017 11:21

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Archiviati i due posticipi di Serie B di ieri, il campionato cadetto propone come al solito diverse partite interessanti nel pomeriggio di oggi. Il Verona va a Trapani e deve cercare di approfittare del passo falso della Spal e del pareggio del Frosinone, ma in Sicilia contro Coronado e compagni non sarà facile. Le news Serie B riportano anche di una trasferta non facile per il Bari a Vercelli, mentre il Perugia ospita in casa il Vicenza. Ecco le probabili formazioni secondo Calciomercato.it:

ASCOLI-CARPI

ASCOLI (4-4-2): Lanni; Mogos, Cinaglia, Gigliotti, Almici; Orsolini, Giorgi, Bianchi, Cassata; Cacia, Favilli. A disp.: Ragni, Mignanelli, Slivka, Carpani, Addae, Lazzari, Gatto, Perez, Bentivegna. All.: Aglietti.

Indisponibili:Augustyn, Felicioli.

Squalificati: Mignanelli

CARPI (4-4-2): Belec; Struna, Romagnoli, Gagliolo, Poli; Letizia, Bianco, Lollo, Fedato; Beretta, Mbakogu. A disp.: Petkovic, Lasicki, Sabbione, Mbaye, Bifulco, Concas, Carletti, Di Gaudio, Lasagna. All.: Castori.

Indisponibili: Colombi, Jelenic, Seck, Pasciuti

Squalificati: -

BRESCIA-ENTELLA

BRESCIA (4-3-3): Minelli; Untersee, Romagna, Blanchard, Lancini; Bisoli, Mauri, Martinelli; Ferrante, Caracciolo, Coly. A disp.: Arcari, Calabresi, Prce, Pinzi, Ndoj, Fontanesi, Torregrossa, Crociata, Camara. All.: Cagni.

Indisponibili: Somma, Dall'Oglio, Sbrissa.

Squalificati: Bonazzoli.

ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Benedetti, Pellizzer, Filippini; Moscati, Troiano, Palermo; Ammari; Caputo, Catellani. A disp.: Paroni, Pecorini, Ceccarelli, Ba, Sini, Ardizzone, Zaniolo, Diaw, Tremolada. All.: Breda.

Indisponibili: Baraye

Squalificati: -

LATINA-CITTADELLA

LATINA (3-4-3): Pinsoglio; Brosco, Dellafiore, Garcia Tena; Bruscagin, De Vitis, Bandinelli, Di Matteo; Buonaiuto, De Giorgio, R.Insigne. A disp.: Grandi, Nica, Pinato, Coppolaro, Rolando, Rocca, Di Nardo, Negro, Jordan. All.: Vivarini.

Indisponibili: Regolanti

Squalificati: Corvia

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Pascali, Benedetti; Bartolomei, Iori, Valzania; Chiaretti; Kouame, Litteri. A disp.: Paleari, Pedrelli, Pelagatti, Varnier, Paolucci, Arrighini, Strizzolo, Iunco, Vido. All.: Venturato.

Indisponibili: Schenetti, Lora

Squalificati: Pasa

NOVARA-TERNANA

NOVARA (3-4-1-2): Da Costa; Mantovani, Troest, Chiosa; Dickmann, Cinelli, Casarini, Calderoni; Sansone; Galabinov, Macheda. A disp.: Montipò, Scognamiglio, Koch, Kupisz, Adorjan, Selasi, Orlandi, Di Mariano, Lukanovic. All.: Boscaglia.

Indisponibili: Beye, Bolzoni, Corazza.

Squalificati: Lancini

TERNANA (4-3-1-2): Aresti; Zanon, Diakitè, Meccariello, Rossi; Defendi, Ldesma, Petriccione; Falletti, Avenatti, Palombi. A disp.: Di Gennaro, Contini, Valjent, Germoni, Palumbo, Coppola, La Gumina, Monachello, Pettinari. All.: Liverani.

Indisponibili: Acquafresca, Della Giovanna, Di Livio, Di Noia, Dugandzic, Masi.

Squalificati: -

PERUGIA-VICENZA

PERUGIA (4-3-3): Rosati; Del Prete, Belmonte, Volta, Di Chiara; Brighi, Ricci, Acampora; Nicastro, Di Carmine, Guberti. A disp.: Elezaj, Monaco, Fazzi, Dossena, Gnahorè, Dezi, Terrani, Forte, Mustachio. All.: Bucchi.

Indisponibili: Brignoli, Mancini

Squalificati: -

VICENZA (4-3-1-2): Amelia; Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino; Vita, Gucher, Signori; Bellomo; Orlando, De Luca. A disp.: Vigorito, Bianchi, Barbosa, Bogdan, Zivkov, Urso, Giacomelli, Cernigoi, Cuppone. All.: Bisoli.

Indisponibili: Benussi, D'Elia, Fabinho, Rizzo, Siega

Squalificati: Ebagua

PISA-SALERNITANA

PISA (4-3-1-2): Ujkani; Mannini, Lisuzzo, Del Fabro, Longhi; Verna, Di Tacchio, Angiulli; Tabanelli; Manaj, Masucci. A disp.: Cardelli, Golubovic, Milanovic, Lazzari, Gatto, Zammarini, Cani, Lores, Peralta. All.: Gattuso.

Indisponibili: Avogadri, Crescenzi, Landre

Squalificati: -

SALERNITANA (4-3-3): Gomis; Perico, Tuia, Bernardini, Vitale; Minala, Ronaldo, Odjer; Rosina, Coda, Sprocati. A disp.: Terracciano, Luiz Felipe, Schiavi, Bittante, Della Rocca, Zito, Improta, Donnarumma, Joao Silva. All.: Bollini.

Indisponibili: Busellato

Squalificati: -

PRO VERCELLI-BARI

PRO VERCELLI (3-5-2): Provedel; Legati, Bani, Luperto; Berra, Emmanuello, Vives, Palazzi, Eguelfi; Aramu, Bianchi. A disp.: Zaccagno, Germano, Konate, Altobelli, Castiglia, Nardini, Starita, Baldini, Comi. All.: Longo.

Indisponibili: Mammarella, La Mantia, Vajushi, Morra

Squalificati: -

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Capradossi, Moras, Daprelà; Salzano, Romizi, Macek; Galano, Floro Flores, Brienza. A disp.: Gori, Cassani, Furlan, Basha, Raicevic Martinho, Maniero, Parigini, Viola. All.: Colantuono

Indisponibili: Suagher, Greco, Ivan

Squalificati: Tonucci, Fedele

SPEZIA-BENEVENTO

SPEZIA (4-3-3): Chichizola; De Col, N.Valentini, Ceccaroni, Migliore; Pulzetti, Signorelli, Djokovic; Piccolo, Granoche, Fabbrini. A disp.: A. Valentini, Crocchianti, Datkovic, Sciaudone, Maggiore, Baez, Okereke, Giannetti, Mastinu. All.: Di Carlo.

Indisponibili: Errasti, Nenè, Barbato

Squalificati: Terzi, Vignali

BENEVENTO (4-4-2): Gori; Venuti, Lucioni, Camporese, Lopez; Ciciretti, Del Pinto, Viola, Eramo; Ceravolo, Cissè. A disp.: Alastra, Pezzi, Gyamfi, Buzzegoli, Chibsah, De Falco, Pinto, Matera, Melara. All.: Baroni.

Indisponibili: Puscas, Cragno, Padella, Bagadur, Pajac, Falco.

Squalificati: -

TRAPANI-VERONA

TRAPANI (4-3-1-2): Pigliacelli; Casasola, Legittimo, Pagliarulo, Rizzato; Maracchi, Colombatto, Barillà; Nizzetto; Coronado, Jallow. A disp.: Guerrieri, Kresic, Visconti, Cason, Fazio, Ciaramitaro, Raffaello, Canotto, Curiale. All.: Calori.

Indisponibili: Citro

Squalificati:

VERONA (4-2-3-1): Nicolas; Pisano, Bianchetti, Caracciolo, Souprayen; B.Zuculini, F.Zuculini; Zaccagni, Siligardi Fares; Pazzini. A disp.: Coppola, Boldor, Ferrari, Fossati, Valoti, Luppi, Cappelluzzo, Troianiello. All.: Pecchia.

Indisponibili: Ganz, Albertazzi, Cherubin, Gomez

Squalificati: Romulo, Bessa