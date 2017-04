Calciomercato Roma, Wenger 'complica' il futuro Szczesny

01/04/2017 09:44

CALCIOMERCATO ROMA SZCZESNY FUTURO / Futuro nebuloso per Wojciech Szczesny. Come mette in evidenza il 'Corriere dello Sport', il cambio di programma di Wenger potrebbe modificare il suo destino. Il rientro all’Arsenal a fine stagione, dopo due anni di prestito alla Roma, sembrava essere scontato. Ma il possibile rinnovo biennale del manager francese coi 'Gunners' potrebbe sbarrargli la strada verso il ritorno a Londra.

Il rapporto tra i due si è incrinato negli ultimi anni, tanto che Wenger ha acconsentito a lasciare partire gratis destinazione Roma per affidarsi all'esperto Cech. Ma oggi il portiere ceco viaggia verso le 35 primavere e si inizia a valutare il suo erede: se prima si pensava potesse essere il polacco, gli ultimi rumors di calciomercato parlano ora di Rui Patricio dello Sporting CP e della nazionale portoghese.

Calciomercato Roma, Wenger resta all'Arsenal: quale futuro per Szczesny?

Una condizione che porterà Szczesny a prolungare il soggiorno nella Capitale? Non è detto. Rinnovare il prestito per una terza stagione risulterebbe piuttosto oneroso per la Roma. E poi la dirigenza vorrebbe far fruttare l’investimento di 8 milioni di euro compiuto nello scorso calciomercato Roma per Alisson: il brasiliano - prelevato a titoto definitivo dall'Internacional - ha dimostrato di meritare fiducia a tempo pieno e, dopo questa prima stagione di ambientamento, l’idea dei vertici giallorossi è quella di consegnargli la maglia da titolare.

Non è da escludere, quindi, una possibile permanenza in Italia per Szczesny: nei mesi scorsi Juventus e Napoli, ma anche il Borussia Dortmund, si sono interessate alla sua situazione. Lui per il momento preferisce concentrarsi solo sul campo: "Si tratta solo di speculazioni al momento - ha spiegato qualche tempo fa - So solo che più gioco e più ci saranno possibilità, in estate poi prenderò in considerazione tutte le proposte che arriveranno in chiave calciomercato. Al momento, e per questi quattro mesi, il mio unico pensiero sarà la Roma". La strada più accreditata, a questo punto, sembra essere quella di un temporaneo ritorno all'Arsenal per poi partire verso una nuova avventura.

D.G.