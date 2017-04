Calciomercato Inter, Conte rinvia il rinnovo e Suning s'ingolosisce. Ecco gli assi per convincerlo

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

01/04/2017 09:35

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Limitandosi ad analizzare i freddi numeri la domanda sorge spontanea: perché mai Antonio Conte dovrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione? Primo in Premier League con dieci punti di vantaggio sulla seconda, in semifinale di FA Cup, idolo dei tifosi inglesi e manager di una società che ha disponibilità economiche enormi. Più di qualche indizio, però, continua a far pensare che l'addio sia tutt'altro che impossibile ed anche la decisione di rinviare al termine della stagione ogni discorso sul suo rinnovo, e su quello dei giocatori top come Hazard, Courtois e Diego Costa, fa sognare le pretendenti. In primis l'Inter, che già ad ottobre in piena bufera de Boer aveva avuto dei contatti con l'ex Ct azzurro, che stava vivendo un momento non esaltante in Inghilterra.



Conte, quindi, ha chiesto garanzie in vista della prossima stagione per restare. Vuole un calciomercato importante per affrontare al meglio il ritorno, ormai praticamente certo, in Champions League e soprattutto un maggior potere decisionale. Dall'altra parte, il fronte italiano, ovvero l'Inter, potrebbe tentarlo e non poco. A patto che i nerazzurri propongano un'offerta da favola ed un piano di rafforzamento faraonico per dare fin da subito l'assalto alla Juventus. La condizione obbligata per la quale Conte tornerebbe in Italia prima del previsto, racconta 'La Gazzetta dello Sport', è quella di poter essere subito concorrenziale con il suo ex club. Fatti, dunque, non parole. Ed intanto, dal suo consulente Andrea Pastorello arriva l'apertura: "Se vinci un campionato e apri un ciclo, la priorità è senz'altro dare continuità al lavoro cominciato. Però se arrivano offerte da club di livello, specie da quelli con grande storia alle spalle, potrebbero capitare nuove opportunità per il suo futuro".

Calciomercato Inter, Pioli via solo per Conte

D'altro canto, però, in casa Inter sono più che soddisfatti del lavoro svolto fin qui da Stefano Pioli. L'ex Lazio ha raccolto una situazione disastrata rilanciando i nerazzurri con un ritmo quasi da scudetto. L'unico neo è dato proprio da quel quasi, con i passi falsi negli scontri diretti che hanno complicato tantissimo la rincorsa alla zona Champions League. Se l'Inter cambierà, però, lo farò solo per un allenatore top. E mentre Simeone, che ha pure giurato amore all'Atletico, sembra non convincere Suning, il nome di Conte resta caldo. Suning gli garantirebbe un calciomercato Inter ed un ruolo centrale nel progetto per tornare subito a vincere. L'idea inoltre di poter diventare il primo tecnico ad interrompere il dominio juventino lo stuzzicherebbe e non poco. A patto che in nerazzurro arrivi anche Lele Oriali, condizione imprescindibile per il manager leccese.