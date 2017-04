Calciomercato Milan, doppio sì per la difesa

01/04/2017 09:12

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO KOLASINAC / Il closing in casa Milan potrebbe essere festeggiato con due colpi. Come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, infatti la coppia Fassone-Mirabelli ha due giocatori in pugno: Kolasinac dello Schalke 04 e Musacchio del Villarreal. Per il primo c’è già l’accordo dato che a giugno si libererà a parametro zero, per il secondo - corteggiato dalla scorsa stagione - si punterà sulla scadenza del contratto nel 2018 per strapparlo al ‘Sottomarino Giallo’ per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

D.G.