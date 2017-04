Calciomercato, Rummenigge spaventa la Juventus: "Mi piacerebbe avere Dybala"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

01/04/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / A pensarci bene, nessuno può dirsi stupito. Perché in fondo uno come Paulo Dybala tutti lo vorrebbero avere nella propria squadra. Quando però a dichiararlo apertamente è il presidente del consiglio d'amministrazione di un club top a livello mondiale (e, vale la pena sottolinearlo, in grado di spendere cifre enormi sul calciomercato) tutto cambia. Intervistato dal 'Corriere dello Sport', Karl-Heinz Rummenigge, numero uno del CdA del Bayern Monaco, indicando propria la 'Joya' della Juventus tra i migliori talenti in circolazione. Alla doppia domanda sul giovane calciatore del panorama europeo che lo colpisce e che vorrebbe avere nel Bayern, Rummenigge risponde sicuro: "Ci sono parecchi giocatori bravi nelle diverse società. Penso a uno come Dybala che gioca nella Juve, o altri. Ce ne sono tanti adesso. Il problema è che nessun giocatore bravo viene venduto. O si spara un prezzo fuori dal normale o non viene venduto. Quindi giocatori bravi oggi né da noi, né nella Juve, né nel Real, né nel Barcellona vengono venduti anche se le offerte sono grandi. Questa è la grande differenza tra oggi e quando giocavo io a pallone. Lì c'era sempre un prezzo raggiungibile".

Calciomercato Juventus, da Benatia a Coman: asse caldo col Bayern Monaco

Solo una dichiarazione, un attestato di stima, per ora. Ma in futuro, chissà. Anche perché l'asse di calciomercato Juventus col Bayern Monaco è davvero rovente, ormai da anni. Nelle prossime settimane, infatti, bianconeri e bavaresi dovrebbero definire pure le operazioni Benatia e Coman, mentre la Juventus monitora pure Douglas Costa. La 'Vecchia Signora', in sostanza, dovrà riscattare il cartellino del difensore Medhi Benatia per 17 milioni di euro entro il 30 maggio, mentre i tedeschi confermeranno l'acquisto di Kingsley Coman per 21 milioni. Ma occhio anche ai duelli su altri fronti: in estate, infatti, Juventus e Bayern Monaco sembrano destinate a partecipare all'asta internazionale che si scatenerà per Marco Verratti, probabile partente dal Psg.