Cessione Milan, possibile closing anticipato: la situazione

Matteo Bellan

01/04/2017 08:35

CESSIONE MILAN CLOSING / Dopo il comunicato ufficiale della Rossoneri Sport Investment Lux di sabato scorso, ormai si viaggia spediti verso il closing per la cessione del Milan a Yonghong Li. I soldi per chiudere l'operazione sono stati raccolti, soprattutto grazie al corposo prestito concesso dalla Elliott Management Corporation. Il fondo americano ha prestato circa 300 milioni di euro (180 per l'acquisto delle quote e 120 per debiti e gestione del club), evitando che la trattativa naufragasse. Soldi che, comunque, andranno restituiti nel giro di 18 mesi e con i dovuti interessi. Il rischio è che le quote azionarie del club corrispondenti al debito contratto finiscano all'hedge fund di Paul Singer nel caso in cui Mr. Li non riesca a rimborsarlo nei tempi stabiliti. Lo hanno rivelato diverse news Milan su questo tema.

Ma Elliott ha tutto l'interesse che il proprio 'investimento' non perda di valore e dunque ha stabilito con l'uomo d'affari cinese l'impossibilità di vendere in sede di calciomercato i pezzi pregiati solo per fare cassa. Insomma, si può vendere solo per reinvestire. Dunque, se tutto sarà confermato, il 'Diavolo' dovrebbe viaggiare verso un rilancio deciso. Il primo test sarà nel mercato estivo, dove capiremo meglio la situazione in base alle mosse in entrata e in uscita che saranno effettuate.

Closing Milan, firme il 13 aprile?

Dopo due closing saltati (13 dicembre e 3 marzo), due rinvii e una trattativa salvata quasi in corner, sembra che adesso non ci siano più elementi che possano far naufragare l'operazione di cessione del Milan. La novità è che la chiusura dell'affare potrebbe non avvenire venerdì 14 aprile, com'era stato detto per giorni, ma il giorno precedente. Un closing leggermente anticipato, dunque. Stando a quanto spiegato da 'La Gazzetta dello Sport' le parti stanno lavorando a questa possibilità per cautelarsi, nel caso in cui si verifichi qualche intoppo dell'ultimo momento. Inoltre nel venerdì santo le banche lavorano a regime ridotto. Pertanto può essere giovedì 13 aprile il giorno in cui la Rossoneri Sport Investment Lux verserà l'ultima tranche a Fininvest e verranno apposte le firme sul contratto di compravendita del club, dopo l'incontro tra Silvio Berlusconi e Yonghong Li.

Tutto invariato, invece per quanto riguarda l'Assemblea dei Soci, che si terrà a Casa Milan a partire dalle ore 14:30 del 14 aprile e servirà in particolare per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre che per modificare alcuni articoli dello Statuto societario. Ancora qualche incertezza sulla conferenza stampa a cui dovrebbero prendere parte Yonghong Li, Han Li e Marco Fassone. Dovrebbe avvenire nella mattinata di sabato 15, così da poter intercettare anche il pubblico orientale. Allora saranno svelati i progetti futuri del club e magari saranno anche fornite alcune spiegazioni su quanto avvenuto in questi mesi, ricchi di dubbi su tutta l'operazione.