Calciomercato Inter, Osti: "L'interesse per Schick fa piacere"

01/04/2017 00:07

CALCIOMERCATO INTER OSTI SCHICK SAMPDORIA / Intercettato dai microfoni di 'Rai Sport', il ds della Sampdoria Carlo Osti ha commentato i numerosi rumors che riguardano una stellina doriana: "Schick? I giocatori giovani sono il nostro patrimonio, il nostro futuro. Che siano seguiti fa piacere, vuol dire che sono bravi e hanno dimostrato di essersi inseriti nel nostro campionato, il più difficile dal punto di vista tattico. Valuteremo tutto a tempo debito, faremo strategie di mercato in base al club. Non possiamo dire ad oggi che uno sia sul mercato e un altro no. A fine anno valuteremo ogni situazione singolarmente". Sulla punta ceca è piombata prepotentemente l'Inter, pronta a battere la concorrenza di Juventus, Napoli e Roma.

D.G.